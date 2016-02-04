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В Омске известный гипермаркет оштрафован за шашлыки и говядину

4 февраля 2016, 13:57
Жалоба от гражданина.

Крупный гипермаркет, расположенный на Левом берегу оштрафовали за отсутствие ряда документов на мясную продукцию, среди которых шашлык, фарш и колбаски.

Житель города обратился в управление Россельхознадзора по Омской области с заявлением о некачественном хранении и переработке мяса в гипермаркете «Ашан». Специалисты провели проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства.

Было выявлено несколько нарушений требований ветеринарного законодательства. На прилавках находились шашлык из свиной шеи, фарш, шницель, суповой набор, колбаски, окорока, лопатка свиная и говяжья. На указанные мясные продукты не были предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие безопасность в санитарном отношении.

По результатам проверки ООО «Ашан» привлекли к административной ответственности в виде наложения штрафа на сумму десяти тысяч рублей. Вдобавок выдано предписание об устранении нарушений.


Фото: иллюстрация

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