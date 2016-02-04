В Омске известный гипермаркет оштрафован за шашлыки и говядину

Было выявлено несколько нарушений требований ветеринарного законодательства. На прилавках находились шашлык из свиной шеи, фарш, шницель, суповой набор, колбаски, окорока, лопатка свиная и говяжья. На указанные мясные продукты не были предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие безопасность в санитарном отношении.