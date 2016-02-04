Омск на два дня останется без холодной воды – список улиц

«ОмскВодоканал» предупреждает жителей Левого берега об отключении холодной воды в течение двух дней. На улицах Крупской и 2-й Любинской пройдут ремонтные работы на водопроводах.
Завтра, 4 февраля, из-за ремонта на улице 2-й Любинской без холодной воды с 10:00 до 20:00 останутся следующие абоненты:
- жилые дома по улице 2-я Любинская, 2а, 4;
- улица 2-я Солнечная, 15 (школа №10);
- улица 2-я Любинская, 2в (Поликлиника №6);
- улица 2-я Любинская, 9а (Детский сад №128).
5 февраля с 10:00 до 16:00 специалисты будут заниматься починкой водопровода на улице Крупской. Холодную воду отключат следующим абонентам:
- жилые дома по улице Крупской, 5, 7, 7/1, 9/1, 9/2;
- улица Бульвар Заречный, 10;
- улица Бульвар Зеленый, 10/2;
- улица Перелета, 20, 22, 24.
Фото: иллюстрация