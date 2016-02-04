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Десятки домов отключили от котельной – омичи замерзают в квартирах

4 февраля 2016, 17:26
Незаконные действия компании.

В Омске суд обязал органы местного самоуправления и ООО «Теплосервис» обеспечить дома граждан теплом. Дело в том, что компания расторгла договор с абонентами и незаконно отключила им отопление раньше оговоренных сроков.

Жители Русско-Полянского района в связи с отсутствием теплоснабжения обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства местной администрацией и ресурсоснабжающей компанией.

Установлено, что во время отопительного сезона в поселке Русская Поляна было отключено 180 жилых домов от центральной котельной. Дома отдельных граждан, в том числе пенсионеров и инвалидов, не обеспечили другими источниками тепла. Жителям предложили газифицировать квартиры за свой счет.

ООО «Теплосервис» расторгла договор с собственниками в одностороннем порядке и отключила абонентов до истечения восьмимесячного срока со дня уведомления. Прокуратура направила в суд иск с требованиями признать действия компании и администрации поселения незаконными и обязать их обеспечить дома теплом.

Районный суд указанные требования удовлетворил в полном объеме. Облсуд, рассмотревший апелляцию ответчиков, оставил решение первой инстанции без изменений, а жалобы – без удовлетворения. Реальное устранение нарушений прокуратура поставила на контроль.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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