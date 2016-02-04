Десятки домов отключили от котельной – омичи замерзают в квартирах

Установлено, что во время отопительного сезона в поселке Русская Поляна было отключено 180 жилых домов от центральной котельной. Дома отдельных граждан, в том числе пенсионеров и инвалидов, не обеспечили другими источниками тепла. Жителям предложили газифицировать квартиры за свой счет.