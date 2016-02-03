Семейный конфликт: выстрел в воздух, следующий – в грудь

Когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, муж-скандалист вышел во двор своего дома с огнестрельным оружием и начал словесно им угрожать. Затем неприцельно выстрелил один раз в воздух, после чего покончил с собой на глазах супруги, выстрелив себе в грудь.