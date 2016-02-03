Семейный конфликт: выстрел в воздух, следующий – в грудь

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти жителя омского региона.
По предварительным данным, 2 февраля в поселке Тевриз Омской области в семье произошел скандал между супругами. Нетрезвый 47-летний местный житель довел жену до того, что ей пришлось вызывать полицию.
Когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, муж-скандалист вышел во двор своего дома с огнестрельным оружием и начал словесно им угрожать. Затем неприцельно выстрелил один раз в воздух, после чего покончил с собой на глазах супруги, выстрелив себе в грудь.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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