Омичам предложили LTE-смартфоны по сверхнизкой цене

Сибирь, РФ – МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, с 1 февраля и до конца марта снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel для тех, кто готов пользоваться скоростным мобильным Интернетом оператора. В зависимости от модели скидка может достигать 27 %.
В акцию включены смартфоны Samsung Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7 и улучшенные версии этих моделей 2016 года. Бренд Alcatel One Touch представлен аппаратами PIXI 3, POP 2 и обеими версиями модели Idol 3 — с дисплеем 4,7 и 5,5 дюймов. Таким образом, по сниженной цене можно приобрести LTE-смартфоны всех ценовых категорий, начиная от самой бюджетной стоимости 5490 рублей. Цена на смартфоны по акции будет снижена до 3000 рублей.
«МТС в 2015 году кардинально снизили цены на смартфоны, и это было не временное, а постоянное снижение, которое оценили сибиряки. В наступившем году для абонентов МТС ничего не меняется: мы по-прежнему будем предлагать лучшие условия приобретения гаджетов и аксессуаров, радовать акциями и бонусами, которые сделают покупки в рознице МТС еще выгоднее. Наше новое уникальное предложение — снижение цен на мощные LTE-смартфоны, которые позволят оценить высокое качество 4G-интернета от МТС, а заодно станут хорошей возможностью для поздравления близких и любимых в преддверии 23 Февраля и 8 Марта», — сказала директор розничной сети МТС в Сибири Елена Шепелева.
Приобрести любой из акционных гаджетов в салонах МТС и интернет-магазине оператора
Акция доступна и абонентам, использующим корпоративные тарифные планы «Умный бизнес L», «Умный бизнес ХL», «Единый бизнес Start», «Единый бизнес M», «Единый бизнес L», «Единый бизнес ХL». Для участия в акции и за детальными условиями корпоративным абонентам следует обратиться к своему персональному менеджеру.
Все условия акции подробно описаны на сайте интернет-магазина МТС
* ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – на Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
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