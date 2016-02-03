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Омичам предложили LTE-смартфоны по сверхнизкой цене

3 февраля 2016, 17:11
Омичам предложили LTE-смартфоны по сверхнизкой цене

Сибирь, РФ – МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, с 1 февраля и до конца марта снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel для тех, кто готов пользоваться скоростным мобильным Интернетом оператора. В зависимости от модели скидка может достигать 27 %.

В акцию включены смартфоны Samsung Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7 и улучшенные версии этих моделей 2016 года. Бренд Alcatel One Touch представлен аппаратами PIXI 3, POP 2 и обеими версиями модели Idol 3 — с дисплеем 4,7 и 5,5 дюймов. Таким образом, по сниженной цене можно приобрести LTE-смартфоны всех ценовых категорий, начиная от самой бюджетной стоимости 5490 рублей. Цена на смартфоны по акции будет снижена до 3000 рублей.

«МТС в 2015 году кардинально снизили цены на смартфоны, и это было не временное, а постоянное снижение, которое оценили сибиряки. В наступившем году для абонентов МТС ничего не меняется: мы по-прежнему будем предлагать лучшие условия приобретения гаджетов и аксессуаров, радовать акциями и бонусами, которые сделают покупки в рознице МТС еще выгоднее. Наше новое уникальное предложение — снижение цен на мощные LTE-смартфоны, которые позволят оценить высокое качество 4G-интернета от МТС, а заодно станут хорошей возможностью для поздравления близких и любимых в преддверии 23 Февраля и 8 Марта», — сказала директор розничной сети МТС в Сибири Елена Шепелева.

Приобрести любой из акционных гаджетов в салонах МТС и интернет-магазине оператора shop.mts.ru может любой новый или уже существующий абонент оператора, подключенный к тарифам Smart, Smart Nonstop, Smart+, Smart Top или перешедший на один из них. Эта линейка тарифов создавалась для активных пользователей мобильного Интернета, и все, чего не хватает подключенному к любому из этих тарифов абоненту, это лишь качественного смартфона с поддержкой 4G. По условиям акции одновременно с покупкой телефона нужно будет оплатить вперед на срок от 2 до 12 месяцев использование своего тарифного плана. Суммарный размер необходимой предоплаты варьируется в зависимости от модели телефона и тарифа и составляет от 1200 рублей до 3600 рублей.

Акция доступна и абонентам, использующим корпоративные тарифные планы «Умный бизнес L», «Умный бизнес ХL», «Единый бизнес Start», «Единый бизнес M», «Единый бизнес L», «Единый бизнес ХL». Для участия в акции и за детальными условиями корпоративным абонентам следует обратиться к своему персональному менеджеру.

Все условия акции подробно описаны на сайте интернет-магазина МТС shop.mts.ru


* ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – на Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru

ЗАО "Русская телефонная компания", юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2; ОГРН 1027739165662

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