Омич избил 3-летнюю дочь из-за мультика по телевизору

Житель Омской области в прошлом декабре нанес серьезные травмы своей маленькой дочери. Причиной тому стал отказ ребенка переключить мультики. Мужчине вынесли приговор по уголовной статье.
Мировой суд Одесского района вынес приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным по уголовной статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль».
Установлено, что 1 декабря 2015 года гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, ударил своего малолетнего ребенка несколько раз по голове и ногам. Девочка получила повреждения в виде кровоподтеков. Позже злоумышленник объяснил, что избил дочь в воспитательных целях – она не хотела переключить канал с мультиками по телевизору.
Мать потерпевшей заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, но государственный обвинитель не пошел ей навстречу, а заявил ходатайство о замене законного представителя на работника органа опеки и попечительства администрации района.
Суд с мнением прокурора согласился. Мать отстранили от участия в процессе в качестве законного представителя. Отцу назначили 200 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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