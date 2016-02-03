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Омич избил 3-летнюю дочь из-за мультика по телевизору

3 февраля 2016, 11:48
У девочки остались кровоподтеки.

Житель Омской области в прошлом декабре нанес серьезные травмы своей маленькой дочери. Причиной тому стал отказ ребенка переключить мультики. Мужчине вынесли приговор по уголовной статье.

Мировой суд Одесского района вынес приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным по уголовной статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль».

Установлено, что 1 декабря 2015 года гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, ударил своего малолетнего ребенка несколько раз по голове и ногам. Девочка получила повреждения в виде кровоподтеков. Позже злоумышленник объяснил, что избил дочь в воспитательных целях – она не хотела переключить канал с мультиками по телевизору.

Мать потерпевшей заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, но государственный обвинитель не пошел ей навстречу, а заявил ходатайство о замене законного представителя на работника органа опеки и попечительства администрации района.

Суд с мнением прокурора согласился. Мать отстранили от участия в процессе в качестве законного представителя. Отцу назначили 200 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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