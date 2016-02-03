Омич избил 3-летнюю дочь из-за мультика по телевизору

Установлено, что 1 декабря 2015 года гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, ударил своего малолетнего ребенка несколько раз по голове и ногам. Девочка получила повреждения в виде кровоподтеков. Позже злоумышленник объяснил, что избил дочь в воспитательных целях – она не хотела переключить канал с мультиками по телевизору.