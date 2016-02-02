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Евро взлетел до 89-ти, доллар ждут на отметке в 87 рублей

2 февраля 2016, 17:17
Обвал российской валюты.

В ходе торгов на Московской бирже российская валюта продолжала терять позиции вслед на дешевеющей нефтью. На открытии евро и доллар подорожали более чем на 1,5 рубля.

Американская валюта вплотную приблизилась к 79 рублям, европейская – к 86. Максимально курс доллара достигал отметки в 78,999, что на 1,69 рубля выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро подскочил до 85,929, поднявшись на 1,67 рубля с закрытия торгов 1 февраля.

Падение рубля спровоцировано снижающейся стоимостью «черного золота», которое продиктовано нынешним соотношением спроса и предложения сырья, находящегося на рынке в переизбытке. На Лондонской бирже ICE в ходе сегодняшних торгов апрельские фьючерсы нефти сорта Brent рухнули до 33,46 долларов за баррель, опустившись на 2,27%.

Девальвация рубля в первом месяце 2016 года стала для россиян заметным событием, по результатам опроса, проведенного «Левада-центром». Стоит напомнить, что 21 января курс американской валюты поднялся до рекордного уровня в 85,999 рубля.

Согласно прогнозу аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, в период с января по март текущего года средняя стоимость доллара будет равна 82 рублям, в последние три месяца года может составить 87 рублей.


Фото: иллюстрация

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