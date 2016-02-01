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Массовые проверки водителей в Омске: масштабная операция полиции

1 февраля 2016, 15:48
Рейд правоохранителей.

В ближайшее время в Омске пройдет операция Госавтоинспекции «Железнодорожный переезд» для профилактики нарушений правил дорожного движения автомобилистами.

Сотрудники полиции проверят переезды в среду, 3 февраля. Цель профилактического мероприятия – выявление нарушений водителями ПДД при пересечении железной дороги. Вдобавок ГИБДД проведет контрольные проверки содержания этих участков. По выявленным дефектам будут приниматься соответствующие меры.

Полицейские довольно часто проводят подобные операции, чтобы свести к минимуму дорожно-транспортные происшествия как в городе, так и области. В связи с чем МВД рекомендует гражданам строго соблюдать правила при движении через переезды, проявлять терпение при опущенном шлагбауме и спокойно ожидать разрешающего сигнала. Нарушитель подвергнет опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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