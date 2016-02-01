Массовые проверки водителей в Омске: масштабная операция полиции

Полицейские довольно часто проводят подобные операции, чтобы свести к минимуму дорожно-транспортные происшествия как в городе, так и области. В связи с чем МВД рекомендует гражданам строго соблюдать правила при движении через переезды, проявлять терпение при опущенном шлагбауме и спокойно ожидать разрешающего сигнала. Нарушитель подвергнет опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения.