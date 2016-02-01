Бизнесмены имеют право на приобретение государственного имущества

При этом арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства имущество должно находиться по состоянию на 01.07.2015 в их временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет. Также должна отсутствовать задолженность по арендной плате за такое имущество.