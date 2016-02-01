Бизнесмены имеют право на приобретение государственного имущества

Прокуратура разъясняет: малый и средний бизнес имеют преимущественное право на приобретение арендуемого государственного и муниципального имущества.
Федеральный закон № 159-ФЗ, предусматривающий порядок реализации субъектами малого и среднего предпринимательства права на приобретение в собственности арендуемого государственного и муниципального имущества, вступил в силу с 05.08.2008.
Помощник прокурора города Омска юрист 1 класса Павел Боярских пояснил,
что зачастую арендаторы государственного и муниципального имущества не знают об имеющееся у них праве на преимущественное приобретение государственного и муниципального имущества.
Однако не каждый арендатор государственного и муниципального имущества, относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, имеет право требовать от арендатора продажи объекта недвижимости.
Так, закон распространяется лишь на аренду недвижимого имущества субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Федеральное недвижимое имущество не входит в предмет регулирования названного закона.
При этом арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства имущество должно находиться по состоянию на 01.07.2015 в их временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет. Также должна отсутствовать задолженность по арендной плате за такое имущество.
Распоряжением мэра Омска создан координационный совет по отчуждению муниципального недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, рассматривающий заявления предпринимателей.
Прокуратурой Омска вопрос соблюдения прав предпринимателей при реализации указанного права стоит на контроле. В ходе проведенных в 2015 году органами прокуратуры города Омска выявлялись нарушения законодательства при проведении оценки подлежащего отчуждению муниципального имущества, а также нарушения законодательства при рассмотрении заявлений предпринимателей.
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