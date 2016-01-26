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Свиной грипп атакует Омск: больницы готовы к пандемии

26 января 2016, 13:14
Всё под контролем

В этом году россиян атакует опасный штамм гриппа A (H1N1), известный как «свиной грипп». В первую очередь его опасность в осложнениях. Медики советуют не ждать – при появлении первых симптомов и высокой температуры срочно вызывать врача на дом. Особенно это касается людей со слабым иммунитетом, больных с хроническими заболеваниями, беременных и детей.


На территории Омского региона пока сохраняется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог пока не превышен. За прошлую неделю зарегистрировано 10 903 заболевших, из них детей до 14 лет – около 7300. Преимущественно это заболевания вирусами негриппозной этиологии.

Выявлено 11 новых случаев гриппа A (H1N1). Из них – 6 среди беременных. Общее число заболевших «свиным гриппом» в нашем регионе достигло 13 человек. Из них – восемь беременных и четыре ребенка. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области сообщает, что все имеющиеся в распоряжении медиков ресурсы приведены в полную «боевую» готовность.

Есть план мероприятий, в случае пандемии количество инфекционных коек может быть увеличено до 1900. В регионе имеется необходимый запас препаратов для лечения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний.

Медики советуют гражданам пользоваться масками в общественных местах. Это может значительно снизить риск заражения. Так же не стоит забывать о профилактике и мерах по укреплению иммунитета.



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