Свиной грипп атакует Омск: больницы готовы к пандемии

В этом году россиян атакует опасный штамм гриппа A (H1N1), известный как «свиной грипп». В первую очередь его опасность в осложнениях. Медики советуют не ждать – при появлении первых симптомов и высокой температуры срочно вызывать врача на дом. Особенно это касается людей со слабым иммунитетом, больных с хроническими заболеваниями, беременных и детей.