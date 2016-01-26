Пожар в Омске: две иномарки в огне

В Кировском округе на улице 22 Декабря в пути следования загорелся Ford Focus, 2008 года выпуска. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в моторном отсеке. В результате огнем были повреждены сгораемые детали моторного отсека и лакокрасочное покрытие капота. Предварительной причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов машины. Материальный ущерб устанавливается. На место выезжали 2 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.