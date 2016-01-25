В РФ появится третий крупный госбанк с активами 870 млрд рублей

Таким образом, у нового игрока на рынке банковских услуг появится игрок с активами в 870 миллиардов рублей, 370 из которых поступят от «Связь-банка», 284 млрд. от «Глобэкс». Активы банка «Российский капитал» составляют 215 миллиардов рублей, который контролируется АСВ (Агентством по страхованию вкладов).