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В РФ появится третий крупный госбанк с активами 870 млрд рублей

25 января 2016, 16:07
Новый крупный игрок на рынке банковских услуг.

На базе «Российского капитала» может быть создан новый крупный госбанк. Его активы будут состоять из переданных санируемых ВЭБом (Внешэкономбанк) банком «Глобус» и «Связь-банком».

В случае присоединения двух дочерних банков ВЭБа, «Глобэкса» и «Связь-банка», к «Российскому капиталу», то, во-первых пройдет его капитализация, во-вторых, на рынке банковских услуг появится новый крупный игрок, сообщает издание «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с планами властей.

Таким образом, у нового игрока на рынке банковских услуг появится игрок с активами в 870 миллиардов рублей, 370 из которых поступят от «Связь-банка», 284 млрд. от «Глобэкс». Активы банка «Российский капитал» составляют 215 миллиардов рублей, который контролируется АСВ (Агентством по страхованию вкладов).

Алесей Улюкаев заявил, что он считает логичным слияние трех кредитных организаций, в результате чего усилится конкуренция на рынке, в связи с появлением одного крупного банка.

Передача банков «Связь-банк» и «Глобэкс» АСВ осуществляется в рамках плана оздоровления ВЭБа. Эта информация сообщалась главой «Внешэкономбанка» Владимиром Дмитриевым на форуме в Давосе.


Фото: иллюстрация

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