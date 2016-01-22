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Рост цен на нефть. Доллар и евро подскочили более чем на 4 рубля

22 января 2016, 12:21
Обвал рубля в условиях дорожающего «черного золота».

Стоимость «черного золота» марки Brent вновь показала небольшой рост, вернувшись к отметке в 30 долларов за баррель.

К 11:36 омского времени цена фьючерсов на март сырья марки Brent выросла до 30,21 доллара за баррель, поднявшись на 2,04%. Стоимость мартовских фьючерсов нефти сорта WTI составляет $30,41, подорожав на 2,98%.

Накануне ЦБ РФ были опубликованы официальные валютные курсы на пятницу, 22 января. Мировые валюты были повышены Банком России более чем на 4 рубля.

Евро подорожал с 87,034 до 91,181 рубля, американская валюта поднялась с 79,461 до 83,591 рубля. Открытие сегодняшних торгов на Московской бирже ознаменовалось резким падением рубля на 4%.


Фото: иллюстрация

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