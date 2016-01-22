Омичка осталась без 85 тысяч после знакомства с мужчиной по Интернету

Полицейские в Омске раскрыли две квартирные кражи, совершенные в Кировском и Октябрьском округах. В обоих случаях предметом преступного посягательства стали украшения.
Так, с заявлением о краже обратилась 27-летняя омичка, проживающая на улице Путилова на Левом берегу. Она сообщила, что из ее квартиры пропали серьги, кольца и другие золотые украшения общей стоимостью 85 тысяч рублей. Женщина подозревала в этом мужчину, с которым познакомилась в Интернете в начале декабря.
Правоохранители установили возможное местонахождение фигуранта. Злоумышленника задержали на улице Лукашевича. По предварительным данным, 30-летний подозреваемый сдал украденное в ломбард по заниженной цене. Оперативники принимают меры по изъятию украшений.
Аналогичная кража раскрыта в Октябрьском округе. Была похищена бижутерия сетевой косметической фирмы на сумму 50 тысяч рублей. Выяснилось, что дочь потерпевшей в ее отсутствие позвала в гости подругу. После ее ухода обнаружилась кража. Сотрудники полиции задержали 18-летнюю подозреваемую по месту жительства. При личном досмотре у нее изъяли все украденное имущество.
По каждому делу возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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