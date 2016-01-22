Омичка осталась без 85 тысяч после знакомства с мужчиной по Интернету

Так, с заявлением о краже обратилась 27-летняя омичка, проживающая на улице Путилова на Левом берегу. Она сообщила, что из ее квартиры пропали серьги, кольца и другие золотые украшения общей стоимостью 85 тысяч рублей. Женщина подозревала в этом мужчину, с которым познакомилась в Интернете в начале декабря.