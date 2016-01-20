В Омске -30, у омичей в квартире +15. В УК говорят, что это нормально

«Живу на Циолковского, 4а. В прошлую пятницу отключили отопление во всей квартире. Холод стоял жуткий. Потом к вечеру включили обратно, но без стояка в ванной комнате. И теперь почти неделю в ванной около плюс 15. Позвонили в УК «Жилищник-8», они говорят, что уже в курсе и придут починить только после морозов. Скажите, это нормально, что на улице стоит мороз в 35 градусов, а у нас нет отопления? Диспетчер «Жилищника-8» сказала, что нормально. Куда жаловаться в таком случае, подскажите»