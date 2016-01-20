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В Омске -30, у омичей в квартире +15. В УК говорят, что это нормально

20 января 2016, 16:45
Что делать, когда управляющая компания не справляется с морозами.

В редакцию портала [email protected] пришло сообщение от жителей Центрального округа Омска. Как пишут граждане, они мерзнут в мороз, а управляющая компания ничем помочь не может.

Из письма граждан:

«Живу на Циолковского, 4а. В прошлую пятницу отключили отопление во всей квартире. Холод стоял жуткий. Потом к вечеру включили обратно, но без стояка в ванной комнате. И теперь почти неделю в ванной около плюс 15. Позвонили в УК «Жилищник-8», они говорят, что уже в курсе и придут починить только после морозов. Скажите, это нормально, что на улице стоит мороз в 35 градусов, а у нас нет отопления? Диспетчер «Жилищника-8» сказала, что нормально. Куда жаловаться в таком случае, подскажите»

Портал Gorod55.ru связался с государственной жилищной инспекцией Омской области. Специалист пояснил, что при возникновении подобных ситуаций горожанам надо обращаться в городскую диспетчерскую службу по номеру 78-78-78 или направить письмо-жалобу в управляющую организацию.

В Роспотребнадзоре пояснили, что приемлемый температурный режим в зимнее время в жилых комнатах составляет +20…+21 градус, а в ванной комнате – +24 градуса. Там отметили, что с жалобой можно обратиться и в Роспотребнадзор по Омской области, расположенный по адресу: улица 10 лет Октября, 98. Также можно прислать письмо на электронную почту, которую можно узнать здесь http://www.55.rospotrebnadzor.ru .



Фото: иллюстрация

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