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Глава Минфина Силуанов рассказал, когда у России кончатся деньги

16 января 2016, 18:09
Средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния закончатся очень скоро.

Либо власти РФ в ближайшее время примут меры по бюджетной оптимизации, либо средствам Резервного фонда и Фонда национального благосостояния «не пережить» 2016 год. Всё очень серьезно.

О ближайшем будущем «российской бюджетной копилки» рассказал министр финансов страны Антон Силуанов в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым». Об этом сообщает «РГ».

В настоящее время нефть уже показывает критические для российской экономики цены за один баррель. Если среднегодовые показатели окажутся вдвое ниже запланированного Минфином уровня ($25 вместо $50), то в бюджете образуется дыра величиной в 3 триллиона рублей. Силуанов считает, что это очень серьезно, при том, что расходы бюджета составляют 16 триллионов.

Среднегодовой показатель за 2015 год стоимости барреля российской марки Urals уже была около $50. А в текущем году в январе нефть марки Brent, по стоимости которой высчитывается стоимость Urals, уже находится на отметке ниже $30. Российская же марка высчитывается таким образом, что стоит примерно на $1,5-2 ниже. Исходя их этого, власти РФ запланировали сокращение расходов на 10%. Это позволит сэкономить порядка 500 миллиардов рублей.

1 января 2016 года в российском Резервном фонде находилось 3,64 триллиона рублей (49,95 миллиарда долларов или 4,6% к ВВП страны). В январе 2015-го сумма была на уровне 4,945 триллиона рублей (87,91 миллиарда долларов или 6,7% к ВВП).

Что произойдет, если среднегодовой показатель стоимости барреля нефти окажется ниже, чем 25 долларов, - об этом пока финансисты официальных комментариев не дают.

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