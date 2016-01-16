Глава Минфина Силуанов рассказал, когда у России кончатся деньги

Среднегодовой показатель за 2015 год стоимости барреля российской марки Urals уже была около $50. А в текущем году в январе нефть марки Brent, по стоимости которой высчитывается стоимость Urals , уже находится на отметке ниже $30. Российская же марка высчитывается таким образом, что стоит примерно на $1,5-2 ниже. Исходя их этого, власти РФ запланировали сокращение расходов на 10%. Это позволит сэкономить порядка 500 миллиардов рублей.