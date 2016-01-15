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Виктор Назаров стал самым влиятельным губернатором в Сибири

15 января 2016, 14:52
Губернатор укрепил позиции.

Виктор Назаров вошел в топ-15 глав регионов России и стал лидером среди губернаторов Сибирского федерального округа. По традиции данные предоставила компания «Медиалогия».

Опубликован рейтинг по итогам 2015 года. В нем руководители области поднялся на 13 место среди всех глав регионов России, а также занял первое место среди сибирских губернаторов, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

В топ вошли 85 действующих губернаторов. По данным «Медиалогии» в прошлом году Назаров укрепил свои позиции в рейтинге, поднявшись на 27 позиций. Вдобавок политик стал самым цитируемым по СФО.

База данных компании включает наиболее влиятельные открытые СМИ. Рейтинг составлялся на основе мониторинга и анализа федеральных и региональных изданий.

Фото: instagram

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