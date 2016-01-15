Виктор Назаров стал самым влиятельным губернатором в Сибири

Виктор Назаров вошел в топ-15 глав регионов России и стал лидером среди губернаторов Сибирского федерального округа. По традиции данные предоставила компания «Медиалогия».
Опубликован рейтинг по итогам 2015 года. В нем руководители области поднялся на 13 место среди всех глав регионов России, а также занял первое место среди сибирских губернаторов, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
В топ вошли 85 действующих губернаторов. По данным «Медиалогии» в прошлом году Назаров укрепил свои позиции в рейтинге, поднявшись на 27 позиций. Вдобавок политик стал самым цитируемым по СФО.
База данных компании включает наиболее влиятельные открытые СМИ. Рейтинг составлялся на основе мониторинга и анализа федеральных и региональных изданий.
Фото: instagram