Авария на ТЭЦ в Омске - жильцы замерзли в своих квартирах

Накануне вечером жители Центрального округа Омска стали размещать информацию в социальных сетях об отключении в домах отопления и горячей воды.
Сегодня ночью, 15 января, гражданам, проживающим на улице Красный путь, пришлось померзнуть. Как им удалось выяснить, на ТЭЦ-5 произошла авария. Жильцов пообещали «переключить» на теплоснабжение от ТЭЦ-3.
Около часа назад пользователь @ezavyalova разместила в twitter сообщение о том, что тепло вернулось в квартиры только утром, в домах еще холодно.
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