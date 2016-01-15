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Авария на ТЭЦ в Омске - жильцы замерзли в своих квартирах

15 января 2016, 10:09
Без отопления и горячей воды.

Накануне вечером жители Центрального округа Омска стали размещать информацию в социальных сетях об отключении в домах отопления и горячей воды.

Сегодня ночью, 15 января, гражданам, проживающим на улице Красный путь, пришлось померзнуть. Как им удалось выяснить, на ТЭЦ-5 произошла авария. Жильцов пообещали «переключить» на теплоснабжение от ТЭЦ-3.



Около часа назад пользователь @ezavyalova разместила в twitter сообщение о том, что тепло вернулось в квартиры только утром, в домах еще холодно.


Фото: иллюстрация

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