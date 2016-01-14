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Омичи обнаружили тела 13-летнего ребенка и его родителей

14 января 2016, 10:28
Ведется следствие.

В Саргатском районе Омской области обнаружены тела трех человек. Целая семья, по данным следствия, погибла от отравления природным газом.

В Омской области проводится проверка по факту гибели семьи. Накануне в частном доме на две квартиры, находящемся в деревне Верблюжье Саргатского района, соседи обнаружили тела жильцов: 44-летнего мужчины, его 39-летней супруги и 13-летнего сына.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления природным газом из-за неисправности отопительного оборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Затем будет принято процессуальное решение.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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