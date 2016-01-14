Омичи обнаружили тела 13-летнего ребенка и его родителей

В Омской области проводится проверка по факту гибели семьи. Накануне в частном доме на две квартиры, находящемся в деревне Верблюжье Саргатского района, соседи обнаружили тела жильцов: 44-летнего мужчины, его 39-летней супруги и 13-летнего сына.