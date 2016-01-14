Крещенских купелей в Омске не будет

В праздник Крещения Господня в городе не будут устраиваться купальни. Такое решение приняла Омская епархия Русской православной церкви, и связано оно с обеспечением безопасности граждан. Дело в том, что в границах областного центра лед недостаточно прочен, а вода не пригодна для купания.
19 января крещенские купели будут организованы на водоемах Омской области в специально оборудованных участках. Мероприятия пройдут под усиленным контролем служб МЧС и полиции, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на слова начальника управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Юрия Соловьева.
В парке «Зеленый остров» оборудуют прорубь исключительно для спортсменов клуба любителей зимнего плавания «Моржи». Массовое купание там не предусматривается.
По предварительным данным синоптиков, 19 января в городе и области ожидается похолодание. Надвигающийся антициклон принесет настоящие крещенские морозы. Столбик термометра опустится до -25 градусов.
Сотрудник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Соседко пояснил, что важно учитывать состояние своего здоровья и уметь рассчитывать собственные силы, прежде чем совершить праздничный обряд. В некоторых случаях лучше от крещенского купания отказаться.
Список мест, где оборудуют купели:
- Исилькульский район, Исилькуль, котлован
- Исилькульский район, Кухаревское поселение, село Маргенау, котлован
- Москаленский район, Москаленки, котлован у церкви по ул. Пушкина, 1 (2 купели)
- Москаленский район, село Звездино, котлован у храма
- Горьковский район, Октябрьское поселение, деревня Крупянка, Иртыш
- Кормиловский район, Кормиловка, пруд
- Нижнеомский район, Нижняя Омска, Омь
- Шербакульский район, Шербакуль, курьер
- Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован
- Таврический район, Ленинское поселение, село Копейкино, река Щучка
- Азовский район, Азово, котлован
- Омский район, село Новотроицкое, деревня Малокулачье, Иртыш
- Любинский район, поселок Красный Яр, Иртыш
- Любинский район, деревня Новоархангелка, озеро Новоархангеловское
- Любинский район, поселок Политотдел, Иртыш
- Омский район, Надежденское поселение, деревня Большекулачье, пруд (3 купели)
- Омский район, поселок Крутая Горка, Иртыш
- Калачинский район, Калачинск, Омь
- Русско-Полянский район, Русская Поляна, котлован
- Черлакский район, Черлак, Иртыш (2 купели)
- Павлоградский район, Павлоградка, котлован
- Кововаршавский район, Нововаршавка
- Большереческий район, Большеречье, Иртыш
- Муромцевский район, Муромцево, река Тара
- Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш
- Называевский район, Называевск, искусственный водоем зоны отдыха
- Называевский район, село Жирновка, котлован
- Называевский район, село Князево, котлован
- Тюкалинский район, Тюкалинск, река Тюкалка
- Седельниковский район, Седельниково, река Уй
- Седельниковский район, село Кизес, река Уй
- Седельниковский район, село Рагозино, река Уй
- Тарский район, село Мартюшево, пруд
- Тарский район, Тара, Иртыш
- Тарский район, село Екатерининское, река Абросимовка
- Знаменский район, Знаменское, озеро Изюк
- Колосовский район, Колосовка, река Оша
- Тевризский район, село Екатериновка, река Туй
- Большеуковский район, Большие Уки, река Большой Ук
- Усть-Ишимский район, Усть-Ишим, река Ишим
- Усть-Ишимский район, поселок Кайсы, Иртыш.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация