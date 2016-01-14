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Крещенских купелей в Омске не будет

14 января 2016, 15:11
Из соображений безопасности.

В праздник Крещения Господня в городе не будут устраиваться купальни. Такое решение приняла Омская епархия Русской православной церкви, и связано оно с обеспечением безопасности граждан. Дело в том, что в границах областного центра лед недостаточно прочен, а вода не пригодна для купания.

19 января крещенские купели будут организованы на водоемах Омской области в специально оборудованных участках. Мероприятия пройдут под усиленным контролем служб МЧС и полиции, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на слова начальника управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Юрия Соловьева.

В парке «Зеленый остров» оборудуют прорубь исключительно для спортсменов клуба любителей зимнего плавания «Моржи». Массовое купание там не предусматривается.

По предварительным данным синоптиков, 19 января в городе и области ожидается похолодание. Надвигающийся антициклон принесет настоящие крещенские морозы. Столбик термометра опустится до -25 градусов.

Сотрудник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Соседко пояснил, что важно учитывать состояние своего здоровья и уметь рассчитывать собственные силы, прежде чем совершить праздничный обряд. В некоторых случаях лучше от крещенского купания отказаться.

Список мест, где оборудуют купели:


- Исилькульский район, Исилькуль, котлован


- Исилькульский район, Кухаревское поселение, село Маргенау, котлован


- Москаленский район, Москаленки, котлован у церкви по ул. Пушкина, 1 (2 купели)


- Москаленский район, село Звездино, котлован у храма


- Горьковский район, Октябрьское поселение, деревня Крупянка, Иртыш


- Кормиловский район, Кормиловка, пруд


- Нижнеомский район, Нижняя Омска, Омь


- Шербакульский район, Шербакуль, курьер


- Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован


- Таврический район, Ленинское поселение, село Копейкино, река Щучка


- Азовский район, Азово, котлован


- Омский район, село Новотроицкое, деревня Малокулачье, Иртыш


- Любинский район, поселок Красный Яр, Иртыш


- Любинский район, деревня Новоархангелка, озеро Новоархангеловское


- Любинский район, поселок Политотдел, Иртыш


- Омский район, Надежденское поселение, деревня Большекулачье, пруд (3 купели)


- Омский район, поселок Крутая Горка, Иртыш


- Калачинский район, Калачинск, Омь


- Русско-Полянский район, Русская Поляна, котлован


- Черлакский район, Черлак, Иртыш (2 купели)


- Павлоградский район, Павлоградка, котлован


- Кововаршавский район, Нововаршавка


- Большереческий район, Большеречье, Иртыш


- Муромцевский район, Муромцево, река Тара


- Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш


- Называевский район, Называевск, искусственный водоем зоны отдыха


- Называевский район, село Жирновка, котлован


- Называевский район, село Князево, котлован


- Тюкалинский район, Тюкалинск, река Тюкалка


- Седельниковский район, Седельниково, река Уй


- Седельниковский район, село Кизес, река Уй


- Седельниковский район, село Рагозино, река Уй


- Тарский район, село Мартюшево, пруд


- Тарский район, Тара, Иртыш


- Тарский район, село Екатерининское, река Абросимовка


- Знаменский район, Знаменское, озеро Изюк


- Колосовский район, Колосовка, река Оша


- Тевризский район, село Екатериновка, река Туй


- Большеуковский район, Большие Уки, река Большой Ук


- Усть-Ишимский район, Усть-Ишим, река Ишим


- Усть-Ишимский район, поселок Кайсы, Иртыш.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Общество#Город
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