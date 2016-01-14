Крещенских купелей в Омске не будет

В праздник Крещения Господня в городе не будут устраиваться купальни. Такое решение приняла Омская епархия Русской православной церкви, и связано оно с обеспечением безопасности граждан. Дело в том, что в границах областного центра лед недостаточно прочен, а вода не пригодна для купания.