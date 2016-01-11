Омск обогнал Новосибирск по числу дорогих машин для чиновников

Известны наиболее популярные служебные автомобили российских чиновников. Возглавил данный рейтинг Ford Focus, второй место занял отечественный УАЗ.
На первый взгляд данный топ выглядит довольно патриотичным, но необходимо учесть, что отечественный автопром попал в него благодаря многочисленным служащим МВД. Также стоит отметить, например, тот факт, что в составленном перечне BMW 525 гораздо больше, чем российских Lada Priora.
На долю оказавшегося на вершине данного рейтинга американца Ford Focus приходится около 20% всех машин, используемых российскими чиновниками. С 2002 года данная модель производится в Калужской области, сообщает
На второй позиции расположился УАЗ-3161 «Патриот», 80% из которых использует МВД. Полноприводный автомобиль повышенной проходимости производится с 2005 года серийно Ульяновским автозаводом.
Замыкает тройку данного топа Ford Mondeo. На четвертой позиции расположился также популярный в МВД отечественный автомобиль УАЗ-3151, который обошел японскую Toyota Camry.
Среди транспортных средств представительского класса у чиновников РФ наиболее популярны BMW, Audi, Volkswagen и Mercedes. Автомобили этих марок, за исключением последней, собираются на территории нашей страны. Также в реестре нашелся один Jaguar XF.
В общей сложности в реестре числится около 1,3 тысячи легковых автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей, более 3,3 тысячи транспортных средств, находящихся в ценовом интервале от полутора до трех миллионов рублей. Наиболее дорогие машины принадлежат ФСО. Главные марки президентской охраны – Ford, Mercedes и Volkswagen.
Помимо прочего, был составлен список российских регионов, в котором подсчитывалось количество автомобилей чиновников, ценой выше полутора миллионов рублей. Омск в данном рейтинге оказался на 25 месте из 85. В нашем регионе у местных чиновников оказалось 20 транспортных средств стоимостью более полутора миллиона рублей. Стоит отметить, что у новосибирских чиновников таковых машин оказалось 19.
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