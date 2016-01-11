Омск обогнал Новосибирск по числу дорогих машин для чиновников

На первый взгляд данный топ выглядит довольно патриотичным, но необходимо учесть, что отечественный автопром попал в него благодаря многочисленным служащим МВД. Также стоит отметить, например, тот факт, что в составленном перечне BMW 525 гораздо больше, чем российских Lada Priora.