Под Рождество в Омске растаял лед и потекли реки – фото

Очевидцы сообщают редакции [email protected] об очередном коммунальном «чуде» (информация предварительная!):
«Рождественское чудо. Сегодня, 6 января, в Омске на улице 3-я Любинская неожиданно начал таять снег. Аккурат под Рождество…»
Надеемся, что омские коммунальщики оперативно устранят это «чудо» и это не помешает горожанам встретить сочельник и Рождество. Все же праздник, и для многих. Да и погода стоит морозная.
Напомним, в первых числах 2016 года омичи через социальные сети сообщили о другой коммунальной чрезвычайной ситуации –