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Под Рождество в Омске растаял лед и потекли реки – фото

6 января 2016, 13:45
Очевидцы сообщают о чуде.

Очевидцы сообщают редакции [email protected] об очередном коммунальном «чуде» (информация предварительная!):

«Рождественское чудо. Сегодня, 6 января, в Омске на улице 3-я Любинская неожиданно начал таять снег. Аккурат под Рождество…»

Надеемся, что омские коммунальщики оперативно устранят это «чудо» и это не помешает горожанам встретить сочельник и Рождество. Все же праздник, и для многих. Да и погода стоит морозная.


Напомним, в первых числах 2016 года омичи через социальные сети сообщили о другой коммунальной чрезвычайной ситуации – замерзали дома по улице 3-я Железнодорожная.



#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Главное#Город
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