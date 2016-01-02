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Омичи встретили 2016-й: двое погибли, семеро с травмами, ружье

2 января 2016, 13:15
Новогодний экшен.

Пресс-служба УМВД России по Омской области информирует о происшествиях, случившихся в первый день нового, 2016 года. В Омске и регионе в целом произошло множество неприятных инцидентов.

Возбуждено 11 уголовных дел, восемь из них раскрыты по горячим следам. Всего поступило 1206 сообщений о происшествиях.

Одной из таких происшествий – в омскую больницу поступил 34-летний гражданин с колото-резанной раной живота. Проверка установила, что удар нанес 22-летний сын его сожительницы. Молодой человек ранее судим, он водворен в ИВС.

Еще одно происшествие с ножевым ранением закончилось смертью. Проверка установила, что до получения смертельного удара ножом в живот 50-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании с 30-летним гражданином. Подозреваемый ранее судим, он задержан.

В Крутинском районе за нарушение правил хранения изъято ружье ТОЗ-БТ 16 калибра. Проводится проверка.

Что на дорогах

К сожалению, утром первого дня в Омске началось очень трагично. Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, около 10:00 на Комсомольском мосту произошло столкновение «Тойоты» с рейсовым автобусом №109.


Водитель легкового автомобиля – с признаками алкогольного опьянения. На месте происшествия скончалась его пассажирка – 22-летняя девушка. Сам водитель был доставлен в больнице. Проводится проверка.

Всего по сводкам ГИБДД на дорогах Омска и области произошло 6 ДТП – два из них наезды на пешеходов и четыре столкновения. Один человек погиб, семеро получили травмы. Еще произошла 31 авария с материальным ущербом.

ПДД было нарушено 352 раза. В том числе: водители с алкогольным опьянением, либо отказом от медосвидетельствования – 18 случаев, выезд на встречную полосу – 10, проезд на красный сигнал – 3. А также 12 запрещенных тонировок, 21 нарушение правил перевозки детей, 120 нарушений скоростного режима, девять машин помещены на штрафстоянку, 44 нарушения ПДД со стороны пассажироперевозящего транспорта и еще поймано 42 пешехода-нарушителя.

#Новости#Происшествия#Город
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