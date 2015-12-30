Рекордный курс доллара в 73 рубля зафиксирован на бирже

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 82 копейки, таким образом, доллар достиг отметки в 73,135 рубля, впервые с 16 декабря 2014 года превысив отметку в 73 рубля.
Евро также показал рост в 1,02 рубля, достигнув уровня 80,02 рубля, преодолев отметку в 80 рублей. Стоит российской валюты дешевеет вслед за «черным золотом». Цена февральского фьючерса нефти Brent упала до 37,41 доллара, потеряв 1,01% своей стоимости в ходе торгов на лондонской бирже ICE.
На 30 декабря официальные курсы составляют 79,55 рубля – евро, 72,51 – доллар.
Ранее Герман Греф, занимающий пост президента Сбербанка, выступил с заявлением, что российский рубль будет падать вслед за нефтью, точного прогноза по стоимости «черного золота» банкир делать не стал.
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