Срочная эвакуация в аэропорту Омска: людей экстренно вывели

Сегодня, 29 декабря, в омском аэропорту прошла эвакуация пассажиров и персонала. В полицию сообщили о бесхозной сумке.
В справочной аэропорта города Омска пояснили, что уже с 8:00 работа производилась в штатном режиме. В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru рассказали, что в 05:30 поступило сообщение о бесхозной сумке. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех людей, находящихся в здании. Спустя 10 минут пассажирам и персоналу позволили зайти обратно, поскольку обнаруженный предмет не представлял угрозы.
Фото: архив портала Gorod55.ru