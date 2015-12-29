Срочная эвакуация в аэропорту Омска: людей экстренно вывели

В справочной аэропорта города Омска пояснили, что уже с 8:00 работа производилась в штатном режиме. В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru рассказали, что в 05:30 поступило сообщение о бесхозной сумке. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех людей, находящихся в здании. Спустя 10 минут пассажирам и персоналу позволили зайти обратно, поскольку обнаруженный предмет не представлял угрозы.