Город55
ГлавноеВсе новости

Нападение на семью настоятеля в Омске: угрозы убийством, приговор

25 декабря 2015, 12:07
Преступление на территории храма.

Летом 2015 года двое мужчин совершили разбойное нападение на семью настоятеля храма, угрожали его семье убийством. По прошествии нескольких месяцев суд вынес злоумышленникам приговоры.

В Омске вынесли приговор двум гражданам, напавшим на настоятеля храма «Святителя Иоанна митрополита Тобольского» и его семью, по уголовной статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, помещение».

Судом установлено, что 9 августа текущего года 50-летний Михаил Сладков и 43-летний Виктор Сологуб проникли на территорию указанного храма, зашли в дом настоятеля, где угрожая его жене и малолетнему сыну канцелярским ножом и убийством, похитили телефон и ноутбук. Более того, Сологуб ударил стеклянной бутылкой главу семьи и потребовал деньги. После этого, преступники и потерпевший прошли в храм, где последнему удалось нажать кнопку тревожного вызова полиции. Правоохранителям, прибывшим на место, удалось задержать Сладкова.

Кировский районный суд назначил Михаилу Сладкову наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Виктору Сологубу – 8 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31