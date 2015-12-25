Нападение на семью настоятеля в Омске: угрозы убийством, приговор

Летом 2015 года двое мужчин совершили
В Омске вынесли приговор двум гражданам, напавшим на настоятеля храма «Святителя Иоанна митрополита Тобольского» и его семью, по уголовной статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, помещение».
Судом установлено, что 9 августа текущего года 50-летний Михаил Сладков и 43-летний Виктор Сологуб проникли на территорию указанного храма, зашли в дом настоятеля, где угрожая его жене и малолетнему сыну канцелярским ножом и убийством, похитили телефон и ноутбук. Более того, Сологуб ударил стеклянной бутылкой главу семьи и потребовал деньги. После этого, преступники и потерпевший прошли в храм, где последнему удалось нажать кнопку тревожного вызова полиции. Правоохранителям, прибывшим на место, удалось задержать Сладкова.
Кировский районный суд назначил Михаилу Сладкову наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Виктору Сологубу – 8 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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