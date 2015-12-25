Нападение на семью настоятеля в Омске: угрозы убийством, приговор

Судом установлено, что 9 августа текущего года 50-летний Михаил Сладков и 43-летний Виктор Сологуб проникли на территорию указанного храма, зашли в дом настоятеля, где угрожая его жене и малолетнему сыну канцелярским ножом и убийством, похитили телефон и ноутбук. Более того, Сологуб ударил стеклянной бутылкой главу семьи и потребовал деньги. После этого, преступники и потерпевший прошли в храм, где последнему удалось нажать кнопку тревожного вызова полиции. Правоохранителям, прибывшим на место, удалось задержать Сладкова.