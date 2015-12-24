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Водителям придется больше платить за автомобили в Омске

24 декабря 2015, 19:08
Очередное подорожание.

В области принят проект, по которому автолюбителям придется платить за техосмотр примерно на 15% больше. Несмотря на подорожание, в Омске по сравнению с другими регионами цена услуги останется более низкой.

В региональном правительстве приняли проект постановления «О предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Омской области в 2016 году». Документ подготовлен для реализации федерального закона, по которому размер платы за техосмотр устанавливается высшим органом власти в субъектах РФ.

Действующие размеры платы не пересматривались с 2012 года, поэтому в данный момент они ниже, чем в других регионах. Так, техосмотр легкового авто в Челябинской области стоит 545 рублей, в Свердловской – 498 рублей, в Красноярском крае – 542 рубля, сообщила пресс-служба РЭК.

Рост предельной платы за услугу в 2016 году составит в среднем 15,5%, то есть от 17 до 114 рублей в зависимости от типа транспорта. По прогнозам, суммарный показатель инфляции в следующем году будет равен 32,8%.

Стоимость техосмотра легковой машины увеличится на 51 рубль и поднимется с 325 до 376 рублей, мотоцикла – на 17 рублей, со 108 плата поднимется до 125 рублей. Для грузовиков, масса которых не более 3,5 тонн, цена составит 401 рубль вместо 347 рублей. Предельная плата начнет действовать с 1 января.


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