ООН оценила омский опыт проведения уроков молоковедения

Образовательная миссия инициирована ТМ «Лужайкино» , молочным заводом «МилкОм» при финансовой поддержке депутата Законодательного Собрания С.П. Калинина. После успешного старта проекта, решено сделать уроки молоковедения традиционными для учеников начальных классов Омска. Всего в 2015 году уроки молоковедения уже прошли более чем в 15 школах.



Для справки:

Всемирный день школьного молока учрежден Агентством ООН по продовольствию и сельскому хозяйству ( FAO ).

Мероприятия, посвященные этому дню, проходят более чем в 40 странах мира от Европы до Северной Америки ежегодно в конце сентября. Дата следующего праздника – 28 сентября 2016 года.