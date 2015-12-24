ООН оценила омский опыт проведения уроков молоковедения

Международное агентство (Food and Agricultural Organization) подвело итоги празднования Всемирного дня школьного молока, в рамках которого омским школьникам рассказали о пользе молока. Информация об омских уроках молоковедения попала в ежегодный отчет School Milk List 2015, где собраны наиболее значимые мероприятия для детей по всему миру.
Напомним, что омские первоклассники впервые начали этот учебный год с уроков молоковедения. В сентябре в образовательной акции приняли участие более 800 первоклассников. Полученный опыт и методические наработки были переданы в другие школы Омска.
Во время уроков учителя рассказывают о здоровом питании и пользе молока в рационе школьников. Ребята узнают, откуда берется молоко, как его производят и какое молоко надо пить, чтобы получить максимум витаминов. Закрепляют знания викторинами о молоке и дегустацией натуральной молочной продукции
Один из первых уроков молоковедения открыл Министр образования Омской области Сергей Канунников. Главная цель проекта - укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование у детей школьного возраста осознанного отношения к здоровому питанию и содействие регулярному обеспечению школьников молоком.
Образовательная миссия инициирована
Для справки:
Всемирный день школьного молока учрежден Агентством ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (
Мероприятия, посвященные этому дню, проходят более чем в 40 странах мира от Европы до Северной Америки ежегодно в конце сентября. Дата следующего праздника – 28 сентября 2016 года.
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