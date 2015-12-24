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ООН оценила омский опыт проведения уроков молоковедения

24 декабря 2015, 12:58
ООН оценила омский опыт проведения уроков молоковедения

Международное агентство (Food and Agricultural Organization) подвело итоги празднования Всемирного дня школьного молока, в рамках которого омским школьникам рассказали о пользе молока. Информация об омских уроках молоковедения попала в ежегодный отчет School Milk List 2015, где собраны наиболее значимые мероприятия для детей по всему миру.

Напомним, что омские первоклассники впервые начали этот учебный год с уроков молоковедения. В сентябре в образовательной акции приняли участие более 800 первоклассников. Полученный опыт и методические наработки были переданы в другие школы Омска.

Во время уроков учителя рассказывают о здоровом питании и пользе молока в рационе школьников. Ребята узнают, откуда берется молоко, как его производят и какое молоко надо пить, чтобы получить максимум витаминов. Закрепляют знания викторинами о молоке и дегустацией натуральной молочной продукции «Лужайкино».

Один из первых уроков молоковедения открыл Министр образования Омской области Сергей Канунников. Главная цель проекта - укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование у детей школьного возраста осознанного отношения к здоровому питанию и содействие регулярному обеспечению школьников молоком.

Образовательная миссия инициирована ТМ «Лужайкино», молочным заводом «МилкОм» при финансовой поддержке депутата Законодательного Собрания С.П. Калинина. После успешного старта проекта, решено сделать уроки молоковедения традиционными для учеников начальных классов Омска. Всего в 2015 году уроки молоковедения уже прошли более чем в 15 школах.

Для справки:
Всемирный день школьного молока учрежден Агентством ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO).
Мероприятия, посвященные этому дню, проходят более чем в 40 странах мира от Европы до Северной Америки ежегодно в конце сентября. Дата следующего праздника – 28 сентября 2016 года.

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