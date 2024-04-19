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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

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5 способов защитить психику от воздействия негативных новостей

19 апреля 2024, 13:56
Фото: 1MI
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5 способов защитить психику от негатива

Часто прочтение новостной ленты вызывает чувство тревожности, от которого хочется поскорее отвлечься. Расскажем о способах, как это сделать.

Новостная лента зачастую наполнена не самыми приятными и радостными событиями. У многих пользователей после прочтения публикаций о катастрофах, войнах и прочем негативе появляется чувство тревожности и опустошения. Что делать, когда на события невозможно повлиять, но защитить свою психику все же хочется? Рассказали «Newia».

Персональная настройка новостной ленты

Чтобы видеть меньше новостей, которые вызывают тревожность и панику, можно соответствующим образом настроить ленту в соцсетях. Разработчики приложений предусмотрели разные предпочтения пользователей, поэтому каждый может видеть в ней то, что придется по душе.

Приятное времяпровождение

Отвлечься от переживаний могут помочь дела, во время выполнения которых вы чувствуете себя спокойно и умиротворенно. Для кого-то это чтение книг, для других — просмотр сериалов или уборка дома. Есть масса занятий, способных привести нервы в порядок.

Ведение дневника

Приносит пользу и фиксация произошедшего за день в дневнике. Прописывая все события, даже не самые приятные, можно абстрагироваться от ситуации, более трезво взглянуть на нее и не копить переживания в себе.

Прогулки

Чтобы не оставаться наедине с тяжелыми мыслями в четырех стенах, стоит сменить обстановку и отправиться на прогулку. Гулять можно одному или в компании, зависит от ваших предпочтений.

Забота об окружающих

Уйти от мрачных мыслей можно во время помощи другим людям. Часто забота о близких — может помочь забыть о переживаниях и получить приятные эмоции.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Занятия#Негативные новости#Печальные новости#Грустные новости#Свободное времяэ#Лента новостей#Расслабление
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