5 способов защитить психику от воздействия негативных новостей

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Новостная лента зачастую наполнена не самыми приятными и радостными событиями. У многих пользователей после прочтения публикаций о катастрофах, войнах и прочем негативе появляется чувство тревожности и опустошения. Что делать, когда на события невозможно повлиять, но защитить свою психику все же хочется? Рассказали «Newia».
Чтобы видеть меньше новостей, которые вызывают тревожность и панику, можно соответствующим образом настроить ленту в соцсетях. Разработчики приложений предусмотрели разные предпочтения пользователей, поэтому каждый может видеть в ней то, что придется по душе.
Отвлечься от переживаний могут помочь дела, во время выполнения которых вы чувствуете себя спокойно и умиротворенно. Для кого-то это чтение книг, для других — просмотр сериалов или уборка дома. Есть масса занятий, способных привести нервы в порядок.
Приносит пользу и фиксация произошедшего за день в дневнике. Прописывая все события, даже не самые приятные, можно абстрагироваться от ситуации, более трезво взглянуть на нее и не копить переживания в себе.
Чтобы не оставаться наедине с тяжелыми мыслями в четырех стенах, стоит сменить обстановку и отправиться на прогулку. Гулять можно одному или в компании, зависит от ваших предпочтений.
Уйти от мрачных мыслей можно во время помощи другим людям. Часто забота о близких — может помочь забыть о переживаниях и получить приятные эмоции.