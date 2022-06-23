Будет время на сон. В ОмГУ сдвинули расписание звонков на 45 минут

Значительная часть студентов не одобрило такое решение, о чем сообщило в комментариях под записью в паблике вуза. Студенты пожаловались, что такое изменение не позволит студентам подрабатывать или вовремя добираться домой: самая поздняя пара будет заканчиваться в 23:00, когда городской транспорт уже не ходит.