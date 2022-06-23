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Будет время на сон. В ОмГУ сдвинули расписание звонков на 45 минут

Будет время на сон. В ОмГУ сдвинули расписание звонков на 45 минут

23 июня, 11:01
Фото: Город55

В ОмГУ изменили расписание звонков

Пары будут начинаться позже.

В ОмГУ сообщили о нововведении, которое внедрят с 1 сентября 2022 года. Теперь у студентов будет больше времени на отдых и на путь до университета.

В новом учебном году первая пара по расписанию будет начинаться в 8:45 вместо 8:00. Длительность занятий сохраняется. Предполагается, что все расписание звонков также сдвинется на 45 минут.

Значительная часть студентов не одобрило такое решение, о чем сообщило в комментариях под записью в паблике вуза. Студенты пожаловались, что такое изменение не позволит студентам подрабатывать или вовремя добираться домой: самая поздняя пара будет заканчиваться в 23:00, когда городской транспорт уже не ходит.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#ОмГУ#Университет#Занятия#Лекции#Пары#Звонки#Расписание звонков
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