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Утонула

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2024
Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня
29 июля, 14:08
Омский следком возбудил уголовное дело после гибели 15-летней школьницы в водах Оми
29 июля, 13:15
В центре Омска утонула 15-летняя школьница
27 июля, 13:49
Услышали крик. Омские полицейские спасли тонущего жителя Усть-Ишимского района
20 мая, 09:02
2023
Найдено тело молодой омички, утонувшей в Иртыше на курорте Чернолучье
12 июля 2023, 04:55
2022
Жуткая смерть. В Омской области женщину засосало под паром во время купания
Жительница Омской области погибла, купаясь в Иртыше.
11 июля 2022, 07:55

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