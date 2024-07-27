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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

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В центре Омска утонула 15-летняя школьница

27 июля 2024, 13:49
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ранее о поиске пропавшей девушки объявил отряд «Доброспас».

В центре Омска утонула 15-летняя школьница. Она ушла из дома вчера, 26 июля, и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Доброспас» объявил поиск юной омички, однако стало известно о несчастном случае.

Как сообщил «12 Канал» со ссылкой на правоохранительные органы, девушка пришла на берег Оми вместе с друзьями и решила искупаться. Школьница не смогла справиться с течением и утонула. Экспертизе предстоит выяснить, была ли она в состоянии алкогольного опьянения.

Ушла из дома и не вернулась. В Омске пропала 15-летняя девочка
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Алкогольное опьянение#Трагедия#Экспертиза#Поиск#Пропажа#Утонула#Школьница#Доброспас
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