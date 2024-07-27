В центре Омска утонула 15-летняя школьница

Как сообщил «12 Канал» со ссылкой на правоохранительные органы, девушка пришла на берег Оми вместе с друзьями и решила искупаться. Школьница не смогла справиться с течением и утонула. Экспертизе предстоит выяснить, была ли она в состоянии алкогольного опьянения.