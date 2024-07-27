Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В центре Омска утонула 15-летняя школьница. Она ушла из дома вчера, 26 июля, и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Доброспас» объявил поиск юной омички, однако стало известно о несчастном случае.
Как сообщил «12 Канал» со ссылкой на правоохранительные органы, девушка пришла на берег Оми вместе с друзьями и решила искупаться. Школьница не смогла справиться с течением и утонула. Экспертизе предстоит выяснить, была ли она в состоянии алкогольного опьянения.