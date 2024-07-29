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Омский следком возбудил уголовное дело после гибели 15-летней школьницы в водах Оми

29 июля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
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Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несчастного случая на реке Омь. 15-летняя девочка пошла купаться в не оборудованном для этого месте, оступилась и утонула.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 15-летней школьницы в водах Оми.

Как сообщает «12 Канал», тело омички заметил рыбак на Набережной Тухачевского в районе дома №20, погибшую уже опознали родители.

По версии следствия, девочка находилась на берегу вместе с компанией друзей и решила искупаться в не оборудованном для этого месте. Она зашла в воду, но оступилась и не смогла выбраться из реки. Поиски школьницы продолжались почти двое суток.

Напомним, что за несколько дней до этого случая в Иртыше обнаружили тело 15-летней москвички. Информация о ее исчезновении появилась 22 июля, в течение четырех суток пропавшую искали полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы. Проверка по делу продолжается.

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