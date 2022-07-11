Жуткая смерть. В Омской области женщину засосало под паром во время купания

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, трагедия случилась накануне в Тюкалинском районе. В районе села Белый Яр на Иртыше погибла 47-летняя женщина. Ее затянуло течением под паром, пришвартованный к берегу. Отмечается, что женщина купалась в месте, не оборудованном для плавания.
За день до этого, в субботу, 9 июля, в реке Иртыш вблизи села Усть-Ишим утонул 65-летний мужчина. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили о начале проверки по обеим трагедиям.
«С начала года на водных объектах нашего региона произошло 18 происшествий, погибли 16 человек, спасены трое. Независимо от типа водоема, будь то река, озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности. Купаться следует только в специально оборудованных местах, таких как пляжи и бассейны. Несчастные случаи происходят в местах, не оборудованных для купания. Строго запрещено купаться в местах, где выставлены аншлаги с запрещающими надписями», — сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.
Ранее сообщалось, что на реке Омь в Калачинском районе погиб 9-летний мальчик. Ребенок поскользнулся на камнях, его унесло течением. Тело ребенка пока не нашли.