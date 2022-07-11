Жуткая смерть. В Омской области женщину засосало под паром во время купания

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, трагедия случилась накануне в Тюкалинском районе. В районе села Белый Яр на Иртыше погибла 47-летняя женщина. Ее затянуло течением под паром, пришвартованный к берегу. Отмечается, что женщина купалась в месте, не оборудованном для плавания.