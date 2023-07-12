Найдено тело молодой омички, утонувшей в Иртыше на курорте Чернолучье

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Published Сегодня, 04:55
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В Омской области прекращены поиски тела 24-летней девушки, которая утонула 8 июля в курортном поселке Чернолучинский.
«Утром 11 июля около 08:25 на берегу Иртыша рядом с деревней Нижняя Бития Саргатского района было обнаружено тело молодой девушки», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По приметам было установлено, что погибшая — это жительница Омска, которая ночью в субботу утонула в Иртыше рядом с базой отдыха «Прииртышье». От места трагедии до места обнаружения тела около 35 километров.
По факту этой трагедии проводится проверка.