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Найдено тело молодой омички, утонувшей в Иртыше на курорте Чернолучье

12 июля 2023, 04:55
Фото: Город55
Тело омички нашли только через 3 днчя
От места трагедии труп девушки унесло течением почти на 35 километров.

В Омской области прекращены поиски тела 24-летней девушки, которая утонула 8 июля в курортном поселке Чернолучинский.

«Утром 11 июля около 08:25 на берегу Иртыша рядом с деревней Нижняя Бития Саргатского района было обнаружено тело молодой девушки», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По приметам было установлено, что погибшая — это жительница Омска, которая ночью в субботу утонула в Иртыше рядом с базой отдыха «Прииртышье». От места трагедии до места обнаружения тела около 35 километров.

По факту этой трагедии проводится проверка.

В Омском районе утонула 24-летняя девушка
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