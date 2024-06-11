Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость №1. Омич слетал на вертолете в магазин и привлек внимание транспортной прокуратуры
В конце прошлой недели в селе Богословка Омской области заметили вертолет. Его пилот использовал транспорт, чтобы слетать в магазин и сделать покупки. Действие попало на видео и привлекло внимание прокуратуры. Как оказалось, вертолет взлетел не из того места, которое было согласовано с авиационными властями. Помимо этого, пилот допустил опасное сближение с линиями электропередачи и другими объектами.
Новость №2. Жителей Омской области предупредили о скором приближении жары
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет жара, а вместе с ней дожди, грозы и сильный ветер. Температура начнет повышаться уже завтра, днем 12 июня столбик термометра покажет +25 градусов, а ночью — +14 градусов. Подробный прогноз смотрите в материале.
Новость №3. В «Меге» провели эвакуацию из-за ложного срабатывания сигнализации
Сегодня днем в омской «Меге» прошла эвакуация посетителей, к торговому центру приехали несколько пожарных машин. В пресс-службе регионального МЧС Городу55 рассказали, что в здании произошло ложное срабатывание сигнализации, прибыв на место, спасатели не обнаружили угрозы для жизни людей.