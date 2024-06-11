Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня

В конце прошлой недели в селе Богословка Омской области заметили вертолет. Его пилот использовал транспорт, чтобы слетать в магазин и сделать покупки. Действие попало на видео и привлекло внимание прокуратуры. Как оказалось, вертолет взлетел не из того места, которое было согласовано с авиационными властями. Помимо этого, пилот допустил опасное сближение с линиями электропередачи и другими объектами.