Срочная «эвакуация» и ликвидация «пожара». В ТЦ Омска провели пожарные учения

Сегодня, 27 октября, в торговом центре «Герцен Plaza» Сотрудники МЧС России провели пожарно-тактические учения.
Смоделированная ситуация была такая: на четвертом этаже происходит пожар, пламя быстро распространяется на мебель. Заметившие возгорание работники, сообщают о происшествии на пульт диспетчера 101. Включается звуковая система оповещения о пожаре, персонал эвакуируется в безопасную зону.
При этом обнаруживается, что 2 членов персонала не хватает, и сотрудники газодымозащитной службы направляются на их поиски. В итоге пострадавших находят, выносят из зоны задымления и передают медицинским работникам.
По окончании учений, начальник четвертого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Омской области подвел итоги:
«Все поставленные нами цели были достигнуты. Администрация торгового объекта действовала правильно, руководитель тушения пожара на начальном этапе принял верные решения, от которых зависит исход тушения пожара, личный состав также действовал оперативно и слаженно» - рассказал полковник внутренней службы Сергей Москвин.