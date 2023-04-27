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Из Сбербанка в центре Омска эвакуировали несколько сотен сотрудников

27 апреля 2023, 07:25
Фото: Google Карты
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Как оказалось, тревога была учебной.

В Омске из колл-центра Сбербанка на улице Звездова сегодня, 27 апреля, эвакуировали несколько сотен человек. Фото и видео происшествия появилось в городских пабликах, в частности в «Омск Live».

Как сообщил Городу55 один из сотрудников колл-центра, тревога оказалась учебной.

«Учебная тревога по плану. Проверяют, на сколько сотрудники подготовлены к такой ситуации. Учения несколько раз в год проводят. Два раза, примерно. На момент эвакуации [в здании было] около 1000 сотрудников», — рассказал собеседник.

Всего, по информации источника, в колл-центре трудятся около 2500 тысяч сотрудников.

В конце марта Город55 рассказывал, как в Омске прошли учения у торгового комплекса «Континент». Омичи высказали в соцсетях беспокойство по поводу командно-штабных учений. Людей испугало большое количество автомобилей разных ведомств и «перестрелка».

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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Тревога#Учебная тревога#Эвакуация#Учебная эвакуация#Омск#Омская область
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