Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Новость №1. В омском ТЦ «Мега» прошла эвакуация в рамках плановых учений
Сегодня утром в «Меге» прошла эвакуация посетителей, омичей просили покинуть торговый центр «по техническим причинам». Позже в пресс-службе регионального управления МВД России Городу55 рассказали, что в здании ТЦ проходили плановые тактические учения.
Новость №2. На метромосту появится красочная подсветка за 90 млн рублей
«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который займется подсветкой омского метромоста. Согласно условиям контракта, сначала необходимо демонтировать существующую подсветку, затем изготовить крепежные изделия и кронштейны, установить электрическое и светотехническое оборудование. Подрядчик должен завершить работы не позднее 1 декабря 2024 года, стоимость контракта — 90,5 млн рублей.
Новость №3. Режим ЧС из-за паводка будет объявлен на территории всего региона
Сегодня стало известно, что в ближайшее время на территории всей Омской области из-за паводка объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин. Напомним, что Файзуллин сегодня вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетил Омскую область, в частности наиболее пострадавший от затопления Усть-Ишимский район.