Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня

Сегодня стало известно, что в ближайшее время на территории всей Омской области из-за паводка объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин. Напомним, что Файзуллин сегодня вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетил Омскую область, в частности наиболее пострадавший от затопления Усть-Ишимский район.