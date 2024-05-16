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Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня

16 мая 2024, 14:45
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омском ТЦ «Мега» прошла эвакуация в рамках плановых учений

Сегодня утром в «Меге» прошла эвакуация посетителей, омичей просили покинуть торговый центр «по техническим причинам». Позже в пресс-службе регионального управления МВД России Городу55 рассказали, что в здании ТЦ проходили плановые тактические учения.

«Плановые учения»: в омском «ТЦ Мега» прошла эвакуация
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Новость №2. На метромосту появится красочная подсветка за 90 млн рублей

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который займется подсветкой омского метромоста. Согласно условиям контракта, сначала необходимо демонтировать существующую подсветку, затем изготовить крепежные изделия и кронштейны, установить электрическое и светотехническое оборудование. Подрядчик должен завершить работы не позднее 1 декабря 2024 года, стоимость контракта — 90,5 млн рублей.

На каждый день и праздники. На омском метромосту появится подсветка за 90 млн рублей
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Новость №3. Режим ЧС из-за паводка будет объявлен на территории всего региона

Сегодня стало известно, что в ближайшее время на территории всей Омской области из-за паводка объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин. Напомним, что Файзуллин сегодня вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетил Омскую область, в частности наиболее пострадавший от затопления Усть-Ишимский район.

Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
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Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
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