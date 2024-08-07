Теперь сухо и тепло. Омские приставы заставили ТСЖ починить крышу в многоэтажке

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Омские судебные приставы заставили ТСЖ «Олимп» починить крышу в многоквартирном доме на Бульваре Мартынова, которая протекала и заливала квартиру омички.
Женщина обратилась в суд, поскольку в товариществе собственников жилья отказывались решать проблему. Суд обязал организацию не только починить крышу, но и выплатить омичке компенсацию за ущерб и моральный вред.
Наведавшись в ТСЖ, судебные приставы потребовали выполнить решение суда. Руководители поняли, что шутить не стоит, и быстро починили крышу, а также выплатили денежную компенсацию.
Напомним, накануне Город55 писал о многочисленных жалобах жителей микрорайона Загородный, которые сообщили о бездействии водоканала. По их словам, подвалы домов затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, и подходы к домам также оказались под водой.