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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Иллюстрация

Теперь сухо и тепло. Омские приставы заставили ТСЖ починить крышу в многоэтажке

7 августа 2024, 05:23
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Омские приставы заставили «упрямцев» из ТСЖ починить протекающую крышу

Омичка долгое время пыталась добиться от ТСЖ ремонта протекающей кровли. Однако провели его только после вмешательства в дело судебных приставов.

Омские судебные приставы заставили ТСЖ «Олимп» починить крышу в многоквартирном доме на Бульваре Мартынова, которая протекала и заливала квартиру омички.

Женщина обратилась в суд, поскольку в товариществе собственников жилья отказывались решать проблему. Суд обязал организацию не только починить крышу, но и выплатить омичке компенсацию за ущерб и моральный вред.

Наведавшись в ТСЖ, судебные приставы потребовали выполнить решение суда. Руководители поняли, что шутить не стоит, и быстро починили крышу, а также выплатили денежную компенсацию.

Напомним, накануне Город55 писал о многочисленных жалобах жителей микрорайона Загородный, которые сообщили о бездействии водоканала. По их словам, подвалы домов затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, и подходы к домам также оказались под водой.

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#Общество#Ремонт#Омск#Суд#Жалобы#Судебные приставы#ТСЖ#Новости#Крыша#Затопление
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