Теперь сухо и тепло. Омские приставы заставили ТСЖ починить крышу в многоэтажке

Напомним, накануне Город55 писал о многочисленных жалобах жителей микрорайона Загородный, которые сообщили о бездействии водоканала. По их словам, подвалы домов затоплены, в некоторых подъездах уже образовалась вода, и подходы к домам также оказались под водой.