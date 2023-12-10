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Омские энергетики заявили о возвращении отопления омичам

Когда вернется отопление? Омская ТЭЦ-5 вышла на полную мощность

10 декабря 2023, 03:59
Фото: 1MI

Омские энергетики заявили о возвращении отопления омичам

Энергетики отчитались о возвращении в строй всех агрегатов ТЭЦ-5.

Как сообщили в пресс-службе АО «ТГК-11», персонал ТЭЦ-5 нормализовал тепловые сети города. Как отмечается в сообщении, оперативные мероприятия и максимальные усилия позволили не допустить «разморозку» всей отопительной сети.

«На Омской ТЭЦ-5 по состоянии на вечер 9 декабря 2023 года на максимальной мощности работает всё оборудование, в том числе резервное, в результате чего полностью обеспечена нормативная температура и давление в городской тепловой сети», — говорится в сообщении.

Также в обращении компании рассказали и о разделении ответственности с ТСЖ и управляющими компаниями: они отвечают за регулировку температурного режима в каждом доме, а ресурсоснабжающая организация контролирует ситуацию с помощью сотрудников тепловой инспекции.

Кроме того, горожан ожидает перерасчет платежей за отопление — АО «Омск РТС» уже направил обращение о предоставлении актов о фактических показателях температуры к управляющим компаниям и товариществам собственников жилья — именно на их основании будут корректировать стоимость услуг.

Ранее Город55 уже сообщал о проблемах на ТЭЦ-5:

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«Работает на 85%». На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов
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#Управляющие компании#Омск#Отопление#ТСЖ#Новости#Омск РТС#Илья Скобин#Тепловые сети#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске#Перерасчет платежей
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