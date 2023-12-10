Когда вернется отопление? Омская ТЭЦ-5 вышла на полную мощность

Кроме того, горожан ожидает перерасчет платежей за отопление — АО «Омск РТС» уже направил обращение о предоставлении актов о фактических показателях температуры к управляющим компаниям и товариществам собственников жилья — именно на их основании будут корректировать стоимость услуг.