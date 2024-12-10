В Омске появился список с нарушителями, плохо убирающими снег и наледь

Однако проверки показали, что не все соблюдают правила. Нарушители, среди которых ООО «УК Солнечный город», ООО Торговая фирма «Сокол» и ООО «Доринда», получили предписания с трехдневным сроком на устранение недочетов. За неисполнение грозит штраф в 20 тысяч рублей.