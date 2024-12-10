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Posted 10 декабря, 07:42

Published 10 декабря, 07:42

Modified 10 декабря, 07:45

Updated 10 декабря, 07:45

В Омске появился список с нарушителями, плохо убирающими снег и наледь

В Омске появился список с нарушителями, плохо убирающими снег и наледь

10 декабря 2024, 07:42
Фото: 1MI.
Мэрия города начала публиковать списки организаций, нарушающих правила уборки снега и наледи.

В Омске продолжаются рейды департамента контроля, направленные на проверку уборки снега и наледи управляющими компаниями, ТСЖ и предпринимателями. Перед снегопадом 6 декабря специалисты напомнили ответственным организациям о необходимости своевременной очистки территорий и обработки противогололедными материалами.

Однако проверки показали, что не все соблюдают правила. Нарушители, среди которых ООО «УК Солнечный город», ООО Торговая фирма «Сокол» и ООО «Доринда», получили предписания с трехдневным сроком на устранение недочетов. За неисполнение грозит штраф в 20 тысяч рублей.

Фото: Администрация города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест держит ситуацию под контролем. Списки нарушителей и добросовестных организаций теперь публикуются в соцсетях администрации, чтобы омичи могли видеть, кто качественно выполняет свою работу, а кто нет.

Рейды уже прошли по улицам: Гашека, Моторная, Гуртьева, Жуковского, Химиков, Блюхера, Нефтезаводская, Бородина, Ленина, Маяковского, Багратиона, 21-я Амурская, 22-го Партсъезда, Завертяева, Интернациональная и другим.

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#Диана Рязанцева#Управляющие компании#Омск#Социальные сети#Штрафы#ТСЖ#Мэр#Уборка снега#Администрация#Наледь#Проверки#Департамент контроля#Контроль
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