В Омске появился список с нарушителями, плохо убирающими снег и наледь

Posted 10 декабря, 07:42
Published 10 декабря, 07:42
Modified 10 декабря, 07:45
Updated 10 декабря, 07:45
В Омске продолжаются рейды департамента контроля, направленные на проверку уборки снега и наледи управляющими компаниями, ТСЖ и предпринимателями. Перед снегопадом 6 декабря специалисты напомнили ответственным организациям о необходимости своевременной очистки территорий и обработки противогололедными материалами.
Однако проверки показали, что не все соблюдают правила. Нарушители, среди которых ООО «УК Солнечный город», ООО Торговая фирма «Сокол» и ООО «Доринда», получили предписания с трехдневным сроком на устранение недочетов. За неисполнение грозит штраф в 20 тысяч рублей.
Мэр Омска Сергей Шелест держит ситуацию под контролем. Списки нарушителей и добросовестных организаций теперь публикуются в соцсетях администрации, чтобы омичи могли видеть, кто качественно выполняет свою работу, а кто нет.
Рейды уже прошли по улицам: Гашека, Моторная, Гуртьева, Жуковского, Химиков, Блюхера, Нефтезаводская, Бородина, Ленина, Маяковского, Багратиона, 21-я Амурская, 22-го Партсъезда, Завертяева, Интернациональная и другим.