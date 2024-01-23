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Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ

Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ

23 января 2024, 13:11
Фото: 1MI

Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ

Сергей Куропаткин теперь руководит «Старой крепостью».

В одном из омских товариществ собственников жилья на прошлой неделе сменилось руководство. Речь идет о ТСЖ «Старая крепость», адрес которого — улица Красина, 6. Это элитная восьмиэтажка в самом центре Омска, где жил губернатор Александр Бурков и где снимают квартиры разные игроки «Авангарда». С 18 января председателем правления ТСЖ является Сергей Куропаткин — генеральный директор и владелец 30% Омского завода металлоконструкций.

Стоит отметить, что и раньше товариществом руководили видные представители омского бизнеса. Первым председателем в 2005–2009 годах был Игорь Бяллер, учредитель строительной компании «ЭлитСтройИнвест Омск». Его преемник Олег Подберезко владел долями компаний «Молния-Спорт» и «Стандарт-Сервис», а также половиной уставного капитала ООО «Старая крепость», ликвидированного в 2009 году». В 2010–2024 годах ТСЖ руководил Валерий Кузницын, учредитель архитектурного бюро «Мастерплан».

#Бизнес#ТСЖ#Новости#Николай Эйхвальд#Дом на Красина#Сергей Куропаткин
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