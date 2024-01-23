Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ

В одном из омских товариществ собственников жилья на прошлой неделе сменилось руководство. Речь идет о ТСЖ «Старая крепость», адрес которого — улица Красина, 6. Это элитная восьмиэтажка в самом центре Омска, где жил губернатор Александр Бурков и где снимают квартиры разные игроки «Авангарда». С 18 января председателем правления ТСЖ является Сергей Куропаткин — генеральный директор и владелец 30% Омского завода металлоконструкций.