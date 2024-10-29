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Октябрь
У Агентства развития и инвестиций Омской области появилась «дочка» в Москве
29 октября, 06:45
В Омской области появится новый мусорный полигон за 9 миллиардов рублей
Заявки на участие в конкурсе принимают с 7 октября по 18 ноября.
3 октября, 06:23
Сентябрь
С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге
6 сентября, 10:28
Июнь
Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб
4 июня, 02:58

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