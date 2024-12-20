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Posted 20 декабря, 07:53

Published 20 декабря, 07:53

Modified 20 декабря, 07:57

Updated 20 декабря, 07:57

Регоператор «Магнит» отсудил у РЭК Омской области сотни миллионов

Регоператор «Магнит» отсудил у РЭК Омской области сотни миллионов

20 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Речь идет о девятизначных суммах.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит» через суд взыскал с РЭК Омской области 572,1 млн рублей.

Суть спора заключалась в том, что регоператор понес финансовые убытки из-за льготных тарифов на коммунальные услуги, которые были введены в первом квартале 2024 года. Эти тарифы рассчитывались для владельцев частных домов, квартир в многоквартирных домах, а также для граждан, которые по закону имеют право пользоваться этим жильем.

Недополученные доходы заставили ООО «Магнит» обратиться в суд, требуя компенсацию убытков. После изучения материалов дела Арбитражный суд Омской области встал на сторону регоператора и удовлетворил иск 19 декабря в полном объеме.

Пока остается неизвестным, будет ли РЭК обжаловать новое решение суда по выплате в 572,1 млн рублей. Однако конфликты между регоператором и региональной комиссией уже неоднократно возникали и переходили в «судебное поле».

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Коммунальные услуги#Магнит#Конфликт#Регоператор#Рэк#ТКО#Финансовые убытки#Резонанс
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