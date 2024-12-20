Регоператор «Магнит» отсудил у РЭК Омской области сотни миллионов

Суть спора заключалась в том, что регоператор понес финансовые убытки из-за льготных тарифов на коммунальные услуги, которые были введены в первом квартале 2024 года. Эти тарифы рассчитывались для владельцев частных домов, квартир в многоквартирных домах, а также для граждан, которые по закону имеют право пользоваться этим жильем.