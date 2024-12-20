Регоператор «Магнит» отсудил у РЭК Омской области сотни миллионов

Posted 20 декабря, 07:53
Published 20 декабря, 07:53
Modified 20 декабря, 07:57
Updated 20 декабря, 07:57
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит» через суд взыскал с РЭК Омской области 572,1 млн рублей.
Суть спора заключалась в том, что регоператор понес финансовые убытки из-за льготных тарифов на коммунальные услуги, которые были введены в первом квартале 2024 года. Эти тарифы рассчитывались для владельцев частных домов, квартир в многоквартирных домах, а также для граждан, которые по закону имеют право пользоваться этим жильем.
Недополученные доходы заставили ООО «Магнит» обратиться в суд, требуя компенсацию убытков. После изучения материалов дела Арбитражный суд Омской области встал на сторону регоператора и удовлетворил иск 19 декабря в полном объеме.
Пока остается неизвестным, будет ли РЭК обжаловать новое решение суда по выплате в 572,1 млн рублей. Однако конфликты между регоператором и региональной комиссией уже неоднократно возникали и переходили в «судебное поле».