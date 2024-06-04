Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб

Помимо этого, РЭК проводил корректировки не в связи с изменением финансирования инвестиционной программы, а в связи с изменением в ее освоении. Также служба выявила нарушение: не был проведен сравнительный анализ расходов на транспортирование ТКО, которые были учтены в тарифах, и фактически предоставленных субподрядными организациями.