Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Федеральная антимонопольная служба нашла шесть нарушений при установлении тарифов на электроэнергию и обращение с ТКО. По итогам проверки были выданы предписания с требованиями об устранении нарушений.
В ведомстве уточнили, что следует еще раз внимательно изучить расходы на сумму более 13,5 миллиардов рублей, которые были учтены ранее. Необходимо убедиться в их экономической обоснованности. Также важно исключить необоснованные расходы, которые были учтены региональной энергетической комиссией (РЭК).
Как оказалось, в Омской области при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии использовали некорректные индексы потребительских цен. Также не были учтены мероприятия по сокращению технологических потерь, что сэкономило расходы на оплату потерь электроэнергии.
Помимо этого, РЭК проводил корректировки не в связи с изменением финансирования инвестиционной программы, а в связи с изменением в ее освоении. Также служба выявила нарушение: не был проведен сравнительный анализ расходов на транспортирование ТКО, которые были учтены в тарифах, и фактически предоставленных субподрядными организациями.