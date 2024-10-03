В Омской области появится новый мусорный полигон за 9 миллиардов рублей

Posted 3 октября, 06:23
Published 3 октября, 06:23
Modified 3 октября, 06:31
Updated 3 октября, 06:31
В Омской области планируется построить новый комплекс по обращению с ТКО. Он расположится в Ачаирском поселении. Отметим, что это место считается курортной зоной из-за санаториев и Ачаирского монастыря.
Соответствующий лот появился на сайте электронных торгов. Заказчиком выступает Минприроды Омской области. Предполагается, что новый и современный мусоросортировочный комплекс будет обладать мощностью, которая позволит перерабывать до 400 тысяч тонн отходов в год. Строительство мусорного полигона обойдется максимум в 9 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда рублей предоставит государство, а остальное — концессионер. Заявки на участие в конкурсе принимают с 7 октября по 18 ноября.
Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства, инвестором станет компания, выигравшая конкурс. Участок площадью в 900 тысяч «квадратов» ей предоставят в аренду на 25 лет без дополнительных торгов. Строительство займет около года, в эксплуатацию комплекс планируется ввести через 14 месяцев после начала строительства.
Ранее Город55 писал о ликвидации мусорной свалки в городке Нефтяников. Ее удалось убрать только после вмешательства прокуратуры региона.
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