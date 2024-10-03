В Омской области появится новый мусорный полигон за 9 миллиардов рублей

Соответствующий лот появился на сайте электронных торгов. Заказчиком выступает Минприроды Омской области. Предполагается, что новый и современный мусоросортировочный комплекс будет обладать мощностью, которая позволит перерабывать до 400 тысяч тонн отходов в год. Строительство мусорного полигона обойдется максимум в 9 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда рублей предоставит государство, а остальное — концессионер. Заявки на участие в конкурсе принимают с 7 октября по 18 ноября.