Омский регоператор ответил на жалобы бизнесменов по частоте вывоза мусора

Posted 6 декабря, 06:26
Published 6 декабря, 06:26
Modified 6 декабря, 06:43
Updated 6 декабря, 06:43
В пресс-службе РО «Магнит» заявили, что региональный оператор поддерживает инициативу прокурора Омской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей по проведению встреч с бизнесменами. Компания открыта для диалога и готова сотрудничать для улучшения качества услуг. Напомним, накануне прокурор Омской области Алексей Афанасьев инициировал проверку работы регоператора «Магнит» после жалоб местных бизнесменов. На встрече с предпринимателями в Омске владельцы бизнеса заявили, что компания навязывает излишние услуги, пытаясь увеличить доходы в следующем году.
Регоператор отметил, что в последнее время от жителей поступают жалобы на переполненные контейнеры рядом с магазинами и рынками. При проверках выясняется, что в некоторых договорах с предпринимателями указана редкая частота вывоза мусора — иногда раз в месяц, что не соответствует реальным потребностям. Это приводит к антисанитарным условиям и нарушению прав горожан.
«Магнит» уверен, что требование пересмотра договоров на вывоз ТКО с предпринимателями оправдано, так как оно направлено на обеспечение соответствия частоты вывоза мусора реальным объемам отходов.
Компания заявила, что готова предоставить всю необходимую информацию для проверки и стремится соблюдать все нормы в области обращения с отходами. «Магнит» утверждает, что совместно с органами власти и предпринимателями удастся найти оптимальные решения для всех сторон.