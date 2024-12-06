Омский регоператор ответил на жалобы бизнесменов по частоте вывоза мусора

Регоператор отметил, что в последнее время от жителей поступают жалобы на переполненные контейнеры рядом с магазинами и рынками. При проверках выясняется, что в некоторых договорах с предпринимателями указана редкая частота вывоза мусора — иногда раз в месяц, что не соответствует реальным потребностям. Это приводит к антисанитарным условиям и нарушению прав горожан.