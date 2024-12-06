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Posted 6 декабря, 06:26

Published 6 декабря, 06:26

Modified 6 декабря, 06:43

Updated 6 декабря, 06:43

«Магнит» поддержал проверку прокуратуры по вывозу мусора в Омске

Омский регоператор ответил на жалобы бизнесменов по частоте вывоза мусора

6 декабря 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.

«Магнит» поддержал проверку прокуратуры по вывозу мусора в Омске

Компания «Магнит», которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов в Омской области, прокомментировала проверку, проводимую прокуратурой.

В пресс-службе РО «Магнит» заявили, что региональный оператор поддерживает инициативу прокурора Омской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей по проведению встреч с бизнесменами. Компания открыта для диалога и готова сотрудничать для улучшения качества услуг. Напомним, накануне прокурор Омской области Алексей Афанасьев инициировал проверку работы регоператора «Магнит» после жалоб местных бизнесменов. На встрече с предпринимателями в Омске владельцы бизнеса заявили, что компания навязывает излишние услуги, пытаясь увеличить доходы в следующем году.

Регоператор отметил, что в последнее время от жителей поступают жалобы на переполненные контейнеры рядом с магазинами и рынками. При проверках выясняется, что в некоторых договорах с предпринимателями указана редкая частота вывоза мусора — иногда раз в месяц, что не соответствует реальным потребностям. Это приводит к антисанитарным условиям и нарушению прав горожан.

«Магнит» уверен, что требование пересмотра договоров на вывоз ТКО с предпринимателями оправдано, так как оно направлено на обеспечение соответствия частоты вывоза мусора реальным объемам отходов.

Компания заявила, что готова предоставить всю необходимую информацию для проверки и стремится соблюдать все нормы в области обращения с отходами. «Магнит» утверждает, что совместно с органами власти и предпринимателями удастся найти оптимальные решения для всех сторон.

Прокурор Омской области решил проверить работу регоператора после жалоб бизнесменов
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#Диана Рязанцева#Бизнес#Омск#Омская область#Прокуратура#Жалобы#Мусор#Проверка#Горожане#Магнит#Отходы#Информация#ТКО
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