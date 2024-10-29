У Агентства развития и инвестиций Омской области появилась «дочка» в Москве

Posted 29 октября, 06:45
Published 29 октября, 06:45
Modified 29 октября, 06:47
Updated 29 октября, 06:47
В обществе с ограниченной ответственностью «Гринресурс», зарегистрированном в Москве на Лухмановской улице, изменилась структура собственности. Уставный капитал этой компании с момента ее основания принадлежал предпринимателю из Екатеринбурга Алексею Тулаеву, но теперь 50% УК перешли АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», основным акционером которого является министерство имущественных отношений региона.
«Гринресурс» специализируется на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». Однако именно эта компания в начале 2023 года заключила с властями Омской области концессионное соглашение о строительстве в Таврическом районе мусоросортировочного комплекса. В июле 2024 года Городу55 рассказали в областном министерстве экологии, что закончилась разработка проектно-сметной документации.
Алексею Тулаеву в прошлом принадлежали 3 фирмы, зарегистрированные в Екатеринбурге: «Арго», «Гидротехстрой» и «Рестопарк».