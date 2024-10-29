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Posted 29 октября, 06:45

Published 29 октября, 06:45

Modified 29 октября, 06:47

Updated 29 октября, 06:47

Концессионер мусорного комплекса стал «дочкой» омского областного агентства

У Агентства развития и инвестиций Омской области появилась «дочка» в Москве

29 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI.

Концессионер мусорного комплекса стал «дочкой» омского областного агентства

Теперь региональной структуре принадлежит половина «Гринресурса».

В обществе с ограниченной ответственностью «Гринресурс», зарегистрированном в Москве на Лухмановской улице, изменилась структура собственности. Уставный капитал этой компании с момента ее основания принадлежал предпринимателю из Екатеринбурга Алексею Тулаеву, но теперь 50% УК перешли АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», основным акционером которого является министерство имущественных отношений региона.

«Гринресурс» специализируется на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». Однако именно эта компания в начале 2023 года заключила с властями Омской области концессионное соглашение о строительстве в Таврическом районе мусоросортировочного комплекса. В июле 2024 года Городу55 рассказали в областном министерстве экологии, что закончилась разработка проектно-сметной документации.

Алексею Тулаеву в прошлом принадлежали 3 фирмы, зарегистрированные в Екатеринбурге: «Арго», «Гидротехстрой» и «Рестопарк».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#ТКО#Гринресурс
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