У Агентства развития и инвестиций Омской области появилась «дочка» в Москве

«Гринресурс» специализируется на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». Однако именно эта компания в начале 2023 года заключила с властями Омской области концессионное соглашение о строительстве в Таврическом районе мусоросортировочного комплекса. В июле 2024 года Городу55 рассказали в областном министерстве экологии, что закончилась разработка проектно-сметной документации.