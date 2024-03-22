В концертном зале «Крокус Сити холл» в Москве произошел теракт: есть погибшие

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске произошёл теракт. По предварительным данным, перед началом концерта группы «Пикник» люди в камуфляже и масках открыли огонь из автоматов, а потом подожгли концертный зал. В разных телеграм-каналах появляются видео и фото, на которых видны погибшие и раненые. К месту трагедии прибыли пожарные, СОБР, росгвардейцы.