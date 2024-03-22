В концертном зале «Крокус Сити холл» в Москве произошел теракт: есть погибшие

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске произошёл теракт. По предварительным данным, перед началом концерта группы «Пикник» люди в камуфляже и масках открыли огонь из автоматов, а потом подожгли концертный зал. В разных телеграм-каналах появляются видео и фото, на которых видны погибшие и раненые. К месту трагедии прибыли пожарные, СОБР, росгвардейцы.
Канал 112 сообщил о 10 погибших и 50 раненых, позже цифры выросли. Известно, что некоторые люди, пришедшие на концерт, оказались заблокированы в здании из-за пожара. При этом пожарные долго не могли войти в здание, так как террористы, по-видимому, остаются там.
Известно, что к месту событий приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил, что у концертного зала работают более 70 бригад скорой помощи. Минздрав РФ взял ситуацию под особый контроль. Происходящее прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин .
— Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия, — констатировал он. — Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова охарактеризовала события в «Крокус-Сити» как теракт. В ФСБ рассказали, что силовые ведомства принимают все необходимые действия.
Уже принято решение об отмене в Москве всех массовых мероприятий, запланированных на ближайшие выходные. Столичная полиция ввела план «Сирена», в аэропортах и на железнодорожных вокзалах усилены меры безопасности.
— Соболезную родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле», — написала в своем телеграм-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Сил им пережить эту трагедию… Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание.
О неизбежности самого сурового наказания для всех исполнителей и заказчиков теракта заявил и глава комитета Госдумы по безопасности Пискарев.
Вслед за Москвой начали отменять массовые мероприятия другие города и регионы. Первым стал Липецк, позже отмена произошла в Вологодской области, Татарстане, Калининградской области, Дагестане (здесь «до особого распоряжения»). В Санкт-Петербурге началась эвакуация людей из торговых центров.
Известно, что Следком возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Спустя два часа после первых сообщений о теракте в ФСБ рассказали, что по предварительным данным погибли 40 человек и пострадали более 100. Позже Андрей Воробьев уточнил, что госпитализирован 21 человек, в том числе 4 человека в тяжелом состоянии.
По данным МЧС, к тушению «Крокус-Сити» были привлечены более 320 человек и свыше 130 единиц техники, в том числе 3 вертолета. На место прибыли глава МВД Владимир Колокольцев и глава Следкома Александр Бастрыкин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин узнал о начале стрельбы в «Крокус-Сити» в первые минуты и с этого момента постоянно получает информацию о происходящем и дает необходимые указания.
Тем временем с осуждением теракта и соболезнованиями выступают правительства самых разных стран: Белоруссии, Германии, США, Кубы, Армении, Ирана.
Руководство компании «Яндекс.Такси» заявило, что все поездки в районе «Крокуса» на время стали бесплатными. За уже оплаченные будут возвращены деньги.
(Материал дополняется).